Lausanne présente un budget déficitaire de 76 millions pour 2024

Politique climatique forte

Malgré ce chiffre décourageant, la Ville dit redoubler d’efforts pour le climat et la transition énergétique. Ainsi, près de 330 millions de francs seront investis dans les domaines suivants: la rénovation et l’assainissement énergétique des bâtiments (22,3 mio), les transports publics (49,2 mio), les investissements dans le domaine de l’énergie (81,7 mio), la construction, l’assainissement et la rénovation des bâtiments scolaires (44,3 mio), le réseau hydraulique (66,1 mio), le projet Métamorphose (30,2mio) et d’autres projets (36,6 mio).