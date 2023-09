TL: le câble d’une ligne de bus sème la pagaille à Lausanne

Le trafic était fortement perturbé jeudi entre 6h50 et 8h30.

Il a été particulièrement difficile de circuler entre Chauderon et Bel-Air, jeudi matin, entre 6h50 et 8h30. En cause, le câble d’une ligne de bus a été arraché, paralysant ainsi une partie des transports publics. Présente sur place, la police lausannoise a régulé le trafic.