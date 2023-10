Lausanne: les arbres seront mieux considérés par les architectes

La nouvelle loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager prévoit de mieux protéger les espaces verts et naturels du territoire vaudois. La loi est désormais appliquée à Lausanne, selon un communiqué de la Municipalité paru mardi. Ainsi, les architectes et autres ingénieurs devront prendre en compte du patrimoine arboré existant avant de concrétiser un projet urbain. «Les professionnels devront conserver au mieux les arbres existants sur la parcelle où ils prévoient de construire», explique Natacha Litzistorf, conseillère municipale de Lausanne. Et de poursuivre: «Si des arbres sont tout de même abattus, les architectes devront les replacer ailleurs sur la parcelle ou bien payer une compensation financière dont le montant reflète la valeur du patrimoine arboré perdu.»