Plus de 32’000 signatures pour un salaire minimum vaudois

Les membres du comité ont en outre profité de la rencontre pour alerter sur le contexte économique actuel. «Avec la hausse des primes, des loyers et de l’inflation, un salaire minimum est d’autant plus urgent et nécessaire», souligne Arnaud Bouverat, coprésident du comité unitaire. Et de poursuivre: «Un salarié vaudois sur deux n’a pas de convention collective, et donc, pas de minimas garantis.» Selon les statistiques du Canton, environ 8% des salariés gagnent moins de 23 francs de l’heure. L’affaire est maintenant entre les mains des autorités cantonales. Le peuple se prononcera prochainement.