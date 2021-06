Vaud : Lausanne veut engager sa première «guette»

La Ville cherche à engager pour la première fois une femme au poste de guet. Depuis 1405, ce sont toujours des hommes qui annonçaient les heures de la nuit.

Depuis plus de 600 ans, ce sont uniquement des hommes qui annonçaient les heures de la nuit depuis le beffroi.

La mission du nouvel auxiliaire sera de veiller sur la ville, d’annoncer les heures entre 22h et 2h du matin et d’accueillir les visiteurs de nuit au beffroi. Une formation reconnue au niveau fédéral est requise, ainsi que la connaissance de plusieurs langues et la capacité d’organiser son activité. Dans la journée qui a suivi l’annonce, la Ville de Lausanne avait déjà reçu vingt candidatures, tous genres confondus.