VAUD

Lausanne veut faire bouger ses habitants

La Ville invite les Lausannois à participer à des activités sportives en leur proposant plus de 60 cours gratuits en plein air jusqu’au 23 août.

Cet été, les Lausannois pourront bouger et se dépenser sans compter. En partenariat avec Urban Training, la Ville propose plus de 60 cours gratuits en plein air, dès cette semaine et jusqu’au 23 août.