Hyperconnectivité - Lausanne veut faire réfléchir jeunes, parents et profs aux écrans

La Ville ne propose pas de bannir les smartphones, mais de faire réfléchir à quand on les utilise, et pourquoi.

«Qu’est-ce qu’on ferait si on était pas devant un écran? Regarder les autres, raconter sa journée, rêvasser?» C’est autour de cette question que la Ville de Lausanne a monté sa nouvelle campagne de sensibilisation à l’hyperconnectivité. Destinée en priorité aux jeunes, elle a été pensée avec ceux-ci, débouchant finalement sur des slogans qui s’adressent non seulement à eux mais aussi à leurs parents ou leurs professeurs, et finalement à tout le monde. «Les ados disent tous qu’ils en ont marre de la prévention, qu’il y en a à la maison, à l’école, et sur tellement de sujets… Et que se faire gronder par des parents qui, eux, passent le repas sur leur smartphone ou la soirée sur Netflix, ça ne passe pas», décrit Delphine Corthésy, coordinatrice de la campagne.