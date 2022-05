Basket 3x3: Lausanne veut prendre le TGV pour Paris 2024

Marco Lehmann, Westher Molteni et Gilles Martin repartent pour un tour, un World Tour, même. Le Zurichois, le Tessinois et le Vaudois disputeront, ce week-end, à Utsunomiya, la 1re étape de la nouvelle saison de ce sport devenu olympique à Tokyo. Ils ont été rejoints au sein de leur équipe par deux Vaudois supplémentaires: le Lausannois Badara Top (1m98) et le Nyonnais Christophe Varidel (1m88). Une place reste vacante et l'équipe suisse promet de remplir ce vide avec une surprise de taille - et pas seulement en centimètres.