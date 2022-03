Autoroute A9 – Lausanne-Vevey: les automobilistes n’ont pas fini de slalomer

Presque toujours 4 voies la journée

Le gros du travail se concentrera encore autour de la jonction de Chexbres et du tunnel du Flonzaley. Comme l’an dernier , l’objectif sera de perturber le moins possible la circulation en journée, puis de fermer une chaussée (cette fois, celle côté lac) durant la nuit pour y effectuer les travaux nécessaires, tout en maintenant une voie dans chaque sens dans le tunnel. De jour, un sur-pont sera installé afin de permettre aux véhicules de rouler au-dessus du chantier qui restera ouvert.

Régulation flexible de la vitesse

Autre élément qui apparaîtra au fil des mois sur ce tronçon: des portiques de signalisation dynamiques seront posés entre Lausanne et Chexbres dans le but de pouvoir réguler la vitesse entre 80 et 120 km/h en fonction de la densité du trafic, et de s’adapter en cas d’accident. Les 20 portiques prévus apparaîtront en 2022, mais en raison des retards de livraison que le monde entier connaît depuis la pandémie, ils ne seront probablement opérationnels qu’en 2023.