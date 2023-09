Lausanne: il géolocalise sa trottinette volée et passe à l’action

Trois appartements étaient dans le collimateur. «Quand je m’approche de la trott’, je peux la faire sonner. Des policiers sont venus avec moi sur place. On a tendu l’oreille mais on n’a rien entendu…», regrette le lésé, qui a détaillé, dans sa plainte, les informations géographiques dont il disposait.

Mais, considérant que la localisation n’était pas suffisamment précise, la police n’a pu agir sur le champ (lire encadré). Désespéré d’être si près du but, le Lausannois a même songé à frapper aux portes des appartements suspectés, voire à se faire justice lui-même. Mais il a bien fait d’attendre. Lundi, soit plus de trois semaines après le vol de sa trottinette électrique, le voleur a fini par commettre une erreur.

Il a fini par coincer le voleur

«Il avait besoin d’un chargeur pour la trott et il est allé dans un magasin où je suis client. Le vendeur était au courant du vol, je l’avais prévenu. Il a regardé le numéro de série et a vu que c’était la mienne, raconte le quinquagénaire. Dès que le malfrat est parti, le vendeur a pris le numéro de plaque de sa voiture et m’a téléphoné. Moi, je l’ai attendu de pied ferme devant son immeuble.» Le lésé poursuit: «Comme les agents ne faisaient rien, j’ai voulu régler ça «à l’amiable». De son côté, le concierge de l’immeuble a menacé le fautif de le mettre dehors et d’appeler la police.» Ce dernier a d’abord résisté, mais il a fini par rendre la trottinette, bien qu’un peu endommagée. Le voleur est toujours sous le coup d’une plainte.