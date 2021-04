Football - Lausanne voyage toujours aussi mal

Le déplacement à Lucerne n’a fait que renforcer cette dichotomie. Faute d’en avoir fait assez, Lausanne a été puni pour sa prudence excessive. Alors qu’il avait l’occasion de monter sur le podium et d’aller chercher un strapontin européen en obtenant un résultat positif en Suisse Centrale, le club vaudois n’a toujours pas assuré son maintien avec ce couac qui sanctionne autant s es errances que son manque d’ambitions.

À la Swissporarena, Giogrio Contini a pourtant tenu parole. Comme il l’avait laissé entendre après la victoire contre Vaduz, le coach du LS a fait tourner son effectif, laissant sur le banc au coup d’envoi Jenz, Suzuki, Da Cunha et Guessand, tous titularisés trois jours plus tôt. Avec l’objectif d’apporter une fraîcheur mentale, le visiteur s’articulant dans un 4-3-3 modulable.

De part et d’autre, on devait toutefois éprouver quelques difficultés à proposer des actions abouties au cours d’une première période décousue sinon insipide, parce que truffée d’imprécisions. Les rares éclaircies sont venues de la vitesse de Mohou, dont les services n’ont pas pu être exploité s par Bolingi.

Dans une rencontre qui était aussi celle de deux des meilleurs portiers du pays, Diaw et Müller ont chacun réussi une intervention décisive avant la pause. Sur un ballon trop vite égaré par Brazão, le gardien du LS détournait magnifiquement l’essai croisé de Sorgic sans que Ndiaye ne puisse profiter du ballon (8e). Celui d’en face pouvait dévier sur son poteau la tentative de Mahou pour ce qui devait rester la seule occasion sérieuse des Vaudois (35e).

Diaw repousse l’échéance

Lucerne accentuant sa pression dès le retour des vestiaires, on allait retrouver Diaw, chaque fois impeccable devant Ndiaye (50e, 52e). À l’heure de jeu, Contini se décidait à sortir le décevant Brazão, agaçant lorsqu’il abuse des exercices de style et dribbles inutiles, pour lancer Guessand dans l’espoir de trouver une solution dans la défense la plus perméable de Super League (49 buts encaissés).