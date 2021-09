Crise des sous-marins : L’Australie a privilégié son «intérêt stratégique national»

Le premier ministre australien a déclaré que le gouvernement français savait que Canberra avait de «profondes et graves réserves» concernant ses sous-marins.

Le premier ministre australien Scott Morrison a déclaré dimanche que le gouvernement français savait que Canberra avait de «profondes et graves réserves» concernant les sous-marins français, avant que l’accord d’achat ne soit rompu la semaine dernière. M. Morrison a déclaré qu’il comprenait la «déception» du gouvernement français, mais a ajouté qu’il avait soulevé les problèmes liés à l’accord «il y a quelques mois», comme d’autres ministres du gouvernement australien.

«Je pense qu’ils auraient eu toutes les raisons de savoir que nous avions de profondes et graves réserves quant au fait que les capacités du sous-marin de classe Attack ne répondaient pas à nos intérêts stratégiques et nous avions clairement indiqué que nous prendrions une décision basée sur notre intérêt stratégique national», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Sydney.

M. Morrison a déclaré qu’il aurait été «négligent» d’aller de l’avant avec ce contrat malgré les conseils des services australiens de renseignement et de la défense, qui estimaient que cela irait à l’encontre des intérêts stratégiques de l’Australie. «Je ne regrette pas la décision de faire passer l’intérêt national de l’Australie en premier. Je ne le regretterai jamais», a-t-il déclaré.

S’exprimant sur Sky News Australia plus tôt dans la journée de dimanche, le ministre de la Défense Peter Dutton a déclaré que son gouvernement avait été «franc, ouvert et honnête» avec la France sur ses préoccupations concernant l’accord, qui a dépassé le budget et pris des années de retard.