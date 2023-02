Mort de Mahsa Amini : L’Australie accuse l’Iran d’espionnage sur son sol

Inédit

Téhéran a été surpris en train d’espionner la famille du manifestant irano-australien, a avancé Clare O’Neil, sans donner plus de précisions. «Nous n’allons pas rester les bras croisés et laisser les Australiens, ou même les visiteurs de notre pays, être surveillés et traqués par des gouvernements étrangers sur notre sol».