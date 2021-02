Océanie : L’Australie adopte la loi obligeant les géants de la Tech à rémunérer les médias

Le Parlement australien a adopté jeudi la loi obligeant les géants de la Tech à rémunérer les médias pour la reprise de leurs contenus.

Le texte a été facilement adopté après que Facebook et Google ont trouvé des accords afin d’éviter d’être soumis à un arbitrage contraignant. Il ouvre la voie pour que ces deux acteurs majeurs du numérique investissent des dizaines de millions de dollars dans des accords de contenu local.

Cette loi pourrait s’avérer un modèle pour résoudre les conflits entre les géants de la Tech et les régulateurs du monde entier pour équilibrer les relations entre les médias traditionnels, en grande difficulté financière, et les mastodontes qui dominent internet et captent une part importante des revenus publicitaires.