Moyen-Orient : L’Australie classe le Hezbollah comme «organisation terroriste»

Le gouvernement australien a classé mercredi tout le Hezbollah comme «organisation terroriste», étendant à l’ensemble du groupe qui contrôle une grande partie du Liban cette classification qui ne portait jusqu’alors que sur ses unités armées.

Le puissant mouvement chiite soutenu par l’Iran «continue de menacer d’attentats terroristes et de soutenir les organisations terroristes» et constitue une menace «réelle» et «crédible» pour l’Australie, a déclaré la ministre de l’Intérieur, Karen Andrews.