Biodiversité : L’Australie classe les koalas comme espèce «en danger»

Les populations de marsupiaux d’une grande partie de la côte est de l’île sont en fort déclin. Elles pourraient disparaître d’ici 2050, estiment les défenseurs de la nature.

L’Australie a officiellement classé vendredi les koalas d’une grande partie de sa côte orientale comme étant «en danger», les marsupiaux subissant les conséquences des feux de brousse, des défrichements, de la sécheresse et des maladies. La ministre de l’Environnement Sussan Ley vise ainsi à leur offrir un plus haut niveau de protection en Nouvelle-Galles du Sud, dans le territoire de la capitale australienne et dans le Queensland.

Les koalas sont passés du statut «de vulnérabilité à celui d’espèce en danger en l’espace d’une décennie. C’est un déclin d’une rapidité choquante», regrette Stuart Blanch, spécialiste de la conservation chez WWF-Australie. «La décision d’aujourd’hui est la bienvenue mais elle ne va pas empêcher les koalas de glisser vers l’extinction à moins qu’elle ne s’accompagne de lois plus strictes et d’incitations pour que les propriétaires fonciers protègent leur habitat forestier», a-t-il ajouté.

La population de koalas a été divisée par deux en 20 ans

Lois inefficaces

Les études de la Fondation australienne pour la conservation montrent que le gouvernement fédéral a approuvé le défrichement de plus de 25’000 hectares d’habitats de koalas depuis que l’espèce a été déclarée vulnérable. «Les lois australiennes sur l’environnement sont tellement inefficaces qu’elles n’ont pas réussi à endiguer la destruction continue de l’habitat des koalas dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud depuis dix ans que l’espèce est censée être protégée», dénonce Basha Stasak, une responsable de la fondation.

D’après elle, «les feux de brousse ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cela doit être un signal d’alarme pour l’Australie et le gouvernement pour qu’ils agissent beaucoup plus rapidement afin de protéger les habitats essentiels du développement et du défrichement et pour qu’ils s’attaquent sérieusement aux effets du changement climatique».