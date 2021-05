Diplomatie : L’Australie décide de fermer son ambassade en Afghanistan

Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé que l’ambassade australienne en Afghanistan rouvrirait «quand les circonstances le permettront».

Scott Morrison a dit que l’ambassade allait fermer de manière «provisoire» le 28 mai «à la lumière de l’imminent retrait militaire international d’Afghanistan», et qu’elle rouvrirait «quand les circonstances le permettront».

«L’Australie s’attend à ce que cette mesure soit temporaire et nous renouerons avec une présence permanente à Kaboul quand les circonstances le permettront», a souligné Scott Morrison. Des militaires australiens vont également quitter l’Afghanistan. Des dizaines de milliers d’entre eux y auront été déployés ces dernières années pour un coût de plusieurs milliards de dollars.

«De plus en plus incertain»

Une fois ce petit contingent rappelé et les forces américaines parties, «l’environnement sécuritaire (sera) de plus en plus incertain», a noté le Premier ministre. «Le gouvernement a été informé que les arrangements sécuritaires nécessaires à une présence diplomatique continue ne pouvaient pas être fournis», a-t-il expliqué.