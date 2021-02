Google et Facebook, soutenus par le gouvernement américain, affirment que ce projet saperait leur modèle d’entreprise et le fonctionnement même d’Internet.

Le gouvernement australien travaille sur un «code de conduite contraignant» censé gouverner les relations entre des médias traditionnels en grandes difficultés financières et les géants qui dominent l’Internet, au premier rang desquels Google et Facebook, qui captent une part importante des revenus publicitaires. Facebook comme Google ont menacé de suspendre leurs services si le projet australien, actuellement étudié au Parlement, était mis en œuvre sous sa forme actuelle.

Initiative très suivie dans le monde

Le code de conduite contraignant imaginé par le gouvernement australien exige de Google et Facebook qu’ils négocient avec chaque média une rémunération pour la reprise de leurs contenus. Faute d’accord, un arbitre trancherait. Les plus gros groupes de presse australiens, News Corp et Nine Entertainment, ont estimé que ces compensations devraient s’élever à des centaines de millions de dollars par an.