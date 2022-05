Océanie : L’Australie et les Iles Salomon discutent après de fortes tensions

Ce retour des discussions fait suite à un regain de tension survenu après la signature d’un accord entre les Iles Salomon et la Chine.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a rencontré son homologue des Salomon vendredi soir à Brisbane, trois jours après que le dirigeant de l’archipel s’en est pris avec véhémence aux détracteurs du pacte qu’il a passé avec la Chine. «Nous avons répété notre profonde inquiétude à propos de l’accord de sécurité avec la Chine et son manque de transparence», a rapporté Marise Payne après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères des Salomon Jeremiah Manele. Mais «nous nous accordons sur le fait que l’Australie demeure le partenaire de choix des Iles Salomon en matière de sécurité», a-t-elle ajouté.

L’archipel situé à 2000 kilomètres de l’Australie

Les Iles Salomon ont déclenché l’inquiétude de l’Australie, son allié traditionnel, et des États-Unis en signant le mois dernier un pacte de sécurité avec la Chine. Canberra et Washington craignent que cet accord permette à Pékin d’installer une présence militaire dans l’archipel, situé à 2000 km de l’Australie. Les détails de l’accord n’ont pas été révélés, mais, selon un projet ayant fuité, il autoriserait des déploiements navals de la Chine dans l’archipel.

«Nous devons faire preuve de calme et de modération quand nous avons affaire à ces problèmes», a réagi le premier ministre australien Scott Morrison jeudi devant la presse australienne. Selon Manasseh Sogavare, ce pacte avec Pékin a été signé car, pendant des émeutes dans l’archipel en novembre 2021, les forces de maintien de la paix envoyées par l’Australie et d’autres nations du Pacifique s’étaient révélées incapables de protéger l’ambassade de Chine et la communauté chinoise des Salomon.