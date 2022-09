Cybercriminalité : L’Australie inquiète après un piratage massif

Plus d’un tiers des Australiens ont été victimes d’un piratage informatique. Le gouvernement a manifesté son inquiétude, ce mardi.

Les informations concernant jusqu’à 9,8 millions de clients australiens de l’opérateur de télécommunications Optus, soit plus d’un tiers de la population du pays, pourraient avoir été compromises lors de l’attaque, l’une des plus importantes qu’ait subie l’Australie.

«Incroyablement préoccupée»

La ministre de l’Intérieur, Clare O’Neil, s’est dite «incroyablement préoccupée ce matin» que «des informations personnelles provenant de la violation de données d’Optus, y compris les numéros de Medicare, sont maintenant proposées gratuitement et contre rançon».

Une personne anonyme prétendant être à l’origine de la violation des données aurait divulgué les données personnelles de plus de 10’000 personnes, lundi dernier. Dans des messages vus par l’AFP postés sur un forum de piratage, cet utilisateur demandait à l’opérateur une rançon d’un million de dollars sans quoi il divulguerait de plus en plus de données, avant de faire volte-face, mardi matin.