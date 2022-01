Environnement : L’Australie investit dans la protection de la Grande barrière de corail

L’équivalent de plus de 600 millions de francs vont être investis afin d’éviter que la Grande barrière de corail ne soit retirée de la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.

Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé ce plan d’un milliard de dollars australiens (651 millions de francs) sur neuf ans, quelques mois après avoir évité de justesse que le plus vaste ensemble corallien au monde ne soit inscrit sur la liste des sites en péril par l’Unesco.

«Nous soutenons la santé du récif et l’avenir économique des opérateurs touristiques, des prestataires hôteliers et des communautés du Queensland qui sont au cœur de l’économie du récif», a déclaré Scott Morrison.

En 2015 déjà lorsque l’ONU avait menacé de rétrograder le statut de la Grande barrière, inscrite au patrimoine mondial depuis 1981, l’Australie avait lancé d’un plan d’investissement de plusieurs milliards de dollars pour lutter contre la détérioration du récif. Mais depuis, l’ensemble a durement souffert après trois épisodes très graves de blanchissement des coraux, en 2016, 2017 et 2020.

Le gouvernement conservateur australien a jusqu’ici refusé d’établir un objectif de réduction des émissions à court terme et s’est engagé à rester l’un des plus grands exportateurs mondiaux de gaz et de charbon.