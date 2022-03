Canberra : L’Australie lance une agence de défense spatiale

Le ministre de la défense australien veut préparer son pays à l’importance militaire que l’espace prendra au cours de ce siècle.

«L’espace est de plus en plus encombré et déjà contesté, notamment parce qu’entre concurrence et conflit, les frontières deviennent de plus en plus floues», a déclaré le ministre de la Défense, Peter Dutton.