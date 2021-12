JO d’Hiver : L’Australie n’enverra aucun représentant diplomatique à Pékin

Le pays suit l’exemple des États-Unis qui a lancé un boycott diplomatique contre la Chine.

L’Australie n’enverra aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, a déclaré mercredi son Premier ministre Scott Morrison, se joignant au boycott diplomatique annoncé lundi par les États-Unis. «L’Australie ne reviendra pas sur la position ferme qu’elle a adoptée pour défendre ses intérêts, et il n’est évidemment pas surprenant que nous n’envoyions pas d’officiels australiens à ces Jeux», a-t-il déclaré.

La décision de Canberra intervient dans un contexte de «désaccord» avec la Chine sur un certain nombre de questions, notamment les lois australiennes sur l’ingérence étrangère et la récente décision d’acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, a précisé Scott Morrison.

Scott Morrison a également indiqué que les violations des droits de l’homme dans la région du Xinjiang et la réticence de Pékin à rencontrer des responsables australiens pour des discussions avaient motivé la décision australienne. «Le gouvernement chinois n’a jamais accepté que nous nous rencontrions pour discuter de ces questions», a-t-il avancé.

Tensions croissantes

Les tensions, notamment commerciales, entre l’Australie et la Chine n’ont pas cessé de croître depuis 2018, marquées notamment par un gel des relations diplomatiques au plus haut niveau depuis deux ans. La Chine a notamment été irritée par les décisions australiennes concernant l’ingérence étrangère, l’interdiction des contrats 5G à Huawei et la demande d’une enquête indépendante sur les origines de la pandémie de coronavirus.