Océanie

L’Australie offre sa protection aux Hongkongais dans le pays

En raison de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, l’Australie offre sa protection aux ressortissants hongkongais déjà présents dans le pays et suspend son accord d’extradition avec Hong Kong.

Scott Morrison a expliqué avoir pris ces décisions car la loi sur la sécurité nationale «constitue un changement fondamental de la situation». Il a affirmé avoir informé les autorités chinoises et hongkongaises de ces projets.

Visas prolongés

Ces annonces interviennent au lendemain de l’ouverture à Hong Kong du Bureau de défense de la sécurité nationale, au sein duquel les agents du renseignement chinois seront chargés de faire appliquer la loi imposée par Pékin. Ce texte vise à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Il constitue le changement le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Les militants pro-démocratie redoutent une érosion sans précédent des libertés et de l’autonomie dans le territoire.