Coronavirus L’Australie produira et fournira son vaccin à toute la population

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé avoir passé un accord avec un groupe pharmaceutique pour la production d’un vaccin. Celui-ci sera distribué gratuitement à tous les habitants.

«Le vaccin d’Oxford est un des plus avancés et des plus prometteurs au monde, et selon cet accord nous nous sommes assuré une disponibilité précoce pour chaque Australien», a-t-il dit.