Pandémie : L’Australie prolonge le confinement de Melbourne

Les autorités australiennes prolongent les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19, en raison d’une baisse des cas jugée insuffisante.

Le strict confinement de six semaines de Melbourne est prolongé jusqu’au 28 septembre.

Les autorités australiennes ont prolongé dimanche de deux semaines le confinement de Melbourne, la deuxième plus grande ville du pays, estimant insuffisante la baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

Le premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a annoncé que le strict confinement de six semaines de Melbourne, qui devait prendre fin le week-end prochain, est prolongé jusqu’au 28 septembre.

L’Etat de Victoria a enregistré dimanche 63 nouveaux cas et cinq décès, contre plus de 700 au plus fort de l’épidémie.