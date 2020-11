Afghanistan : L’Australie va enquêter sur de possibles crimes de guerre

Un procureur spécial va enquêter sur de possibles crimes de guerre perpétrés par les forces spéciales australiennes en Afghanistan.

Le Premier ministre australien Scott Morrison, citant des accusations de «manquements graves et peut-être criminels», a pris cette décision pour que cette affaire soit réglée en Australie, afin d’anticiper toute saisine éventuelle de la Cour pénale internationale (CPI). Des commandos d’élite australiens furent déployés en Afghanistan aux côtés des États-Unis et de leurs alliés dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

De son côté, l’Inspecteur général des Forces de défense australiennes a mené pendant quatre ans une enquête sur «les rumeurs et allégations» de «possibles atteintes au droit de la guerre». Ces investigations ont permis d’identifier 55 incidents distincts liés au meurtre illégal de «personnes qui n’étaient pas des combattants ou qui n’étaient plus des combattants», ainsi qu’à des «traitements cruels». Scott Morrison a précisé qu’une version rédigée du rapport de l’Inspecteur général serait rendue publique dans les prochains jours.

«Afghan files»

La nomination d’un procureur est une nouvelle étape dans la judiciarisation de ces accusations. Elle pourrait déboucher un jour sur des poursuites contre des membres des forces armées. «Les hommes et les femmes engagés ainsi que les forces de défense actuelles et passées partagent les attentes et les aspirations des Australiens quant à nos forces de défense et à la façon dont elles mènent leur mission», a déclaré Scott Morrison.