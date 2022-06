Sous-marins français : L’Australie va payer 577 millions de francs à Naval Group

L’Australie va verser 577 millions de francs à Naval Group pour avoir rompu le gigantesque contrat des sous-marins français en septembre 2021.

Cette rupture de contrat avait occasionné une crise diplomatique entre Paris et Canberra en septembre 2021.

Le groupe français a accepté «un règlement juste et équitable» de 577 millions de francs (584 millions de dollars), a dit le nouveau chef de gouvernement, pour la rupture du gigantesque contrat de 58 milliards de francs, qui avait occasionné une crise diplomatique entre Paris et Canberra en septembre 2021.

Pièce maîtresse

Le contrat de sous-marins constitue la pièce maîtresse de la stratégie australienne de défense face à une Chine à l’influence grandissante dans la région sous la présidence de Xi Jinping. Les sous-marins à propulsion nucléaire pourraient permettre à l’Australie d’opérer de façon plus furtive et plus dissuasive vis-à-vis de la Chine.