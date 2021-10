Climat : L’Australie vise zéro émission nette pour 2050

Le Premier ministre Scott Morrison a évité des objectifs à court terme et notamment des objectifs de réduction des émissions pour 2030.

«La méthode australienne»

«Nous voulons que nos industries lourdes, comme l’industrie minière, restent ouvertes, compétitives et s’adaptent, afin qu’elles restent viables aussi longtemps que la demande mondiale le permettra», a-t-il écrit dans un texte publié par son bureau. L’Australie avait déjà accepté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, un objectif que Scott Morrison a affirmé que le pays «atteindra et battra».

«Nous ne nous laisserons pas faire la leçon par d’autres qui ne comprennent pas l’Australie. La méthode australienne, c’est comment on fait les choses, et non si on va les faire. Il s’agit d’y arriver», a-t-il écrit. «Nous ne briserons pas non plus l’engagement que nous avons pris lors des dernières élections en modifiant nos objectifs de réduction des émissions pour 2030», a-t-il ajouté.