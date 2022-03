Football : Lautaro Martinez intenable, l'Inter provisoirement sur le trône

Auteur d’un triplé, l’attaquant argentin a été le grand artisan de la victoire des Nerazzurri face à la Salernitana (5-0). Un résultat qui les propulse en tête de la Serie A, en attendant le choc entre Naples et Milan, dimanche.

Lautaro Martinez est de retour en forme, pour le plus grand bonheur de l’Inter Milan.

L'Inter a retrouvé le succès, son finisseur Lautaro Martinez et même la tête provisoire du championnat d'Italie avec son succès 5-0 contre la lanterne rouge, la Salernitana, vendredi à San Siro en ouverture de la 28e journée. Grâce à un triplé de l'attaquant argentin, de retour en pleine forme à quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool, les Nerazzurri comptent un point de plus que Naples et Milan, en attendant le choc entre les deux ex-coleaders, dimanche en Campanie (20h45).