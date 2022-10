L’auteur de la tuerie de Saint-Louis était équipé de 600 balles

États-Unis : L’auteur de la fusillade de Saint-Louis était équipé de 600 balles

Le jeune homme qui a tué, lundi, deux personnes dans son ancien lycée, aux États-Unis, était lourdement armé. La rapide intervention de la police a permis d’éviter un drame plus «horrible».

La réactivité des forces de l’ordre, qui ont indiqué être arrivées sur place quatre minutes après un appel d’urgence, a permis d’éviter un drame encore plus «horrible», a affirmé le chef de la police de Saint-Louis.

Âgé de 19 ans, le tireur a tué une professeure de sport ainsi qu’une jeune fille de 16 ans et blessé sept autres personnes, avant d’être abattu par les forces de l’ordre, lundi. Le jeune homme était armé d’un fusil semi-automatique de type AR-15 et en possession de plusieurs chargeurs attachés à sa poitrine, en plus de ceux qu’il avait rangés dans son sac.