Tristesse : L’auteur de la musique de «Zorba le Grec» est mort

Le compositeur grec Mikis Theodorakis, auteur d’une œuvre gigantesque, est décédé à Athènes à 96 ans.

Mikis Theodorakis est le plus célèbre des compositeurs grecs.

Symbole de la résistance à la dictature des colonels, le compositeur Mikis Theodorakis, décédé jeudi à l’âge de 96 ans, a fait franchir les frontières à la musique grecque au fil d’une œuvre prolifique et engagée. S’il est devenu célèbre dans le monde entier avec la rengaine du film «Zorba le Grec» (1964), ce musicien a construit une œuvre foisonnante, devenue une incontournable bande-son de la vie de son pays.

D’oratorios en symphonies, d’hymnes en opéras, il s’est employé, par foi dans la culture populaire, à ouvrir au grand public la tradition classique et la poésie, mettant en musique Axion Esti du Prix Nobel Odysseas Elytis ou le Canto General de Pablo Neruda. Il a aussi sorti du ghetto le rebetiko, le «blues grec», et ses instruments traditionnels, dont le bouzouki, héritage de la culture gréco-orientale d’Asie Mineure, sur les côtes de l’actuelle Turquie.

En dépit de ses foucades politiques, ses coups de gueule et accès de susceptibilité, ce géant chaleureux à la tignasse en bataille s’était ainsi hissé au statut de monument national. En revendiquant toujours une farouche indépendance: «du fait de ma taille, je n’ai jamais pu m’incliner», plaisantait-il.

Le «peuple» comme «dynamite»

Au déclenchement de la crise grecque en 2010, il s’était dressé contre la tutelle et l’austérité imposées au pays par le FMI et l’UE, essuyant même des gaz lacrymogènes lors d’une violente manifestation en février 2012. «Que ceux qui traitent le peuple comme une ordure sachent que ces ordures peuvent devenir de la dynamite», lançait-il encore aux journalistes en mars 2017. Qualifiant au passage la chancelière allemande Angela Merkel et son ex-ministre des Finances Wolfgang Schäuble «de carnassiers».