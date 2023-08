États-Unis: L’auteur de la pire attaque antisémite condamné à mort

«Absence de remords»

Une fidèle de 97 ans tuée

Le 27 octobre 2018, le tireur avait fait irruption dans la synagogue Tree of Life, armé de trois pistolets et d’un fusil d’assaut semi-automatique. Criant «tous les juifs doivent mourir», il avait ouvert le feu et tué onze personnes, dont une fidèle de 97 ans, en pleine cérémonie de shabbat dans un quartier juif historique de Pittsburgh. Avant cela, il avait posté des messages racistes, antisémites et hostiles aux étrangers immigrés sur un réseau social d’extrême droite.