Fusillade dans un club LGBT+ : L’auteur de la tuerie du Colorado s’identifie comme non-binaire

Getty Images via AFP

L’audience est intervenue quatre jours après le massacre qui a fait cinq morts et 18 blessés au Club Q, à Colorado Springs.

Anderson Lee Aldrich n’est pas entré non plus dans une procédure de plaider coupable ou non-coupable. Ses deux avocats commis d’office ont affirmé dans des documents judiciaires enregistrés mardi que leur client s’identifiait comme non-binaire, c’est-à-dire ne se reconnaissant ni dans le genre masculin ni dans le féminin.

Son père le pensait mort

Ils ont ajouté qu’Anderson Lee Aldrich utilisait les pronoms non-genrés en anglais «they/them» («iel» en français). L’accusé n’a parlé que pour confirmer son nom et que ses droits lui avaient bien été notifiés. Iel est maintenu en détention pour suspicion de meurtre. Selon le système judiciaire du Colorado, l’inculpation ne devrait pas être prononcée avant 10 jours.

D’autres détails ont émergé, notamment sur son enfance marquée par l’instabilité et des parents toxicomanes. Selon les médias américains, son nom de naissance était Nicholas Brink et iel n’avait que deux ans lorsque ses parents se sont séparés. Lorsqu’iel a pris le nom d’Anderson Lee Aldrich à l’adolescence, son père Aaron Franklin Brink avait déjà été arrêté plusieurs fois en Californie pour détention de drogue et infractions au code de la route.