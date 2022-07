Fusillade de Highland Park (USA) : L’auteur de la tuerie s’était déguisé en femme pour ne pas se faire repérer

Robert C., 21 ans, qui a visé lundi des participants à une parade du 4 juillet dans une petite ville près de Chicago, avait longuement planifié son acte, a annoncé mardi la police.

Le tueur s’était «habillé en femme» pour cacher son identité et pourrait avoir porté une perruque de cheveux longs pour cacher ses tatouages faciaux, a précisé le policier, ajoutant que Robert C. avait ensuite abandonné son arme et s’était mêlé à la foule qui fuyait la parade. Le jeune homme a tiré plus de 70 fois sur la foule, tuant 6 adultes et blessant au moins 30 personnes.