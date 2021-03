New York : L’auteur de l’agression anti-asiatique serait un SDF de 38 ans

L’individu qui a passé à tabac une dame d’origine asiatique de 65 ans, actuellement hospitalisée, aurait été identifié. Le suspect n’a pas de domicile fixe.

La police de New York a arrêté tôt mercredi une personne soupçonnée d’avoir brutalement frappé une femme d’origine asiatique de 65 ans, dernier incident en date d’une série de violences contre cette minorité aux Etats-Unis.

L’homme a été accusé d’agression criminelle et de crime haineux, a indiqué sur Twitter la police qui n’a pas précisé son identité. Selon des médias américains, il s’agirait de Brandon Elliot, 38 ans.

L’attaque s’était produite lundi en plein jour à Manhattan. Sur les images, prises par des caméras de surveillance depuis l’intérieur d’un bâtiment proche de Times Square, on voit une femme en train de marcher quand, tout d’un coup, l’homme s’approche d’elle, la fait tomber au sol puis lui assène plusieurs coups de pied à la tête avant de s’éloigner.

Pelvis cassé

La victime dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été hospitalisée avec le pelvis cassé et de multiples blessures, a indiqué la police. Son état était stable mardi.

La police avait posté la vidéo sur Twitter et appelé la population à aider à identifier l’agresseur.

Des habitants ont reconnu un SDF local et ont conduit la police à un hôtel servant de refuge pour les sans-abri, où il a été arrêté, selon les médias.

Cette même unité recherche toujours un autre homme qui a, lui, frappé une femme dans une station de métro de Manhattan samedi soir. La femme n’a pas subi de blessure grave et a décliné toute assistance médicale.

La peste chinoise

Le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié mardi l’attaque de la veille «d’horrible» et «dégoûtante», estimant que «la violence contre la communauté asiatique est malheureusement en train de devenir une épidémie dans notre Etat et notre pays».