Berne : L’auteur de quatre meurtres en 1998 meurt dans une explosion à Istanbul

Appelé «Mustafa K.» par des journaux alémaniques dont «20 Minuten», l’homme, lourdement armé et accompagné de complices, avait ouvert le feu et tué quatre personnes, trois Turcs et un Suisse. L’enquête avait révélé qu’une dispute avait vraisemblablement mené à cette tuerie. Trois des victimes se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.