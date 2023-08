L’auteur des braquages des deux stations-service à Delémont arrêté

L’individu qui avait braqué deux stations-service à Delémont (JU), il y a quelques semaines, a été identifié et arrêté. Le communiqué de la police précise que l’enquête a permis d’identifier le suspect jeudi. Ce dernier, un jeune homme de la région, a été interpellé et placé en détention provisoire le même jour. Le lendemain, il a été déféré devant la juge où il a reconnu l’entièreté des faits. Il se trouve désormais dans un établissement pénitentiaire pour mineurs.

Un premier vol a eu lieu le 27 juillet vers 22h00 à la station-service Migrol, à Delémont. Le second, s’est déroulé sept jours plus tard, le 3 août dans la station Jubin, également à Delémont. La police jurassienne avait rapidement établi un lien entre les deux brigandages. Le mode opératoire était similaire: l’individu cagoulé est entré dans les stations-service armé d’une machette, et a soutiré de l’argent aux vendeuses sur place. Les deux infractions ont laissé les employées considérablement choquées mais sans faire de blessé. Dans son communiqué, la police jurassienne indique que l’instruction suit son cours sous la direction du tribunal des mineurs.