Football: L’auteur des «Football Leaks» visé par une nouvelle enquête

«Cette accusation est la mise en oeuvre de la stratégie du ministère public visant à éterniser le parcours judiciaire de Rui Pinto», un Portugais de 34 ans arrêté en Hongrie en 2019, ont déclaré dans un communiqué ses défenseurs, l’avocat portugais Francisco Teixeira da Mota et son collègue français William Bourdon.

Vers une troisième procédure

Les faits de ce volet de l’enquête auraient été commis entre 2016 et 2019, ont-ils précisé, en affirmant que, dans cette nouvelle accusation, la procureure en charge du dossier «annonce qu’une troisième procédure suivra encore».

Selon le magazine Sabado et l’agence Lusa, Rui Pinto serait désormais poursuivi pour 377 faits de piratage informatique contre le Benfica Lisbonne et d’autres clubs portugais, ainsi que plusieurs entreprises, des juges, des procureurs et même le fisc.