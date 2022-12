Rugby : L’auteur du cadeau raciste a été suspendu par son club

La Fédération italienne de rugby (FIR) et le club Benetton de Trévise ont annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête et la suspension provisoire d'un joueur après un acte de racisme contre son coéquipier d'origine guinéenne, qui avait reçu une banane en cadeau de Noël.

«Le procureur fédéral a lancé les investigations nécessaires pour établir les faits, ainsi que les responsabilités collectives et individuelles pour protéger les valeurs fondatrices et la réputation du jeu», ont indiqué la FIR et le Benetton dans un communiqué commun. Parallèlement, le club a «décidé de suspendre l'un de ses membres par mesure de précaution, pour toute la durée des investigations», ajoute le communiqué, sans préciser l'identité du joueur concerné. Contacté par l'AFP, le club a confirmé qu'il s'agissait d'un joueur de l'équipe et non d'un membre du staff.