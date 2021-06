SIERRE (VS) : L’auteur du rodéo mortel de Crans-Montana demande pardon

Un homme de 26 ans a comparu, lundi, devant le Tribunal de Sierre pour avoir provoqué la mort d’un étudiant à Crans-Montana. Il risque six ans ferme. En larmes, il a demandé pardon.

L’affaire avait é mu : dans la nuit du 5 au 6 octobre 2018, un étudiant anglais avait perdu la vie à Crans-Montana, au terme d’une soirée bien arrosée . Après avoir f réquenté le casino de la station, quatre B ritanniques, trois garçons et une fille, choisissent de poursuivre leur virée dans une boîte de nuit.

Jusque-là ordin a ire, la fin de soirée va tourner au drame vers 3 heures du matin. Une bagarre éclate à la sortie de l ’établissement entre une partie de la bande et un Britannique, un étudiant de 21 ans de l’ É cole hôtelière des Roches. Éméchés, ils échangent des coups.

L’un des m embre s de la bande des quatre se précipite alors vers sa voiture. Bien que sous le coup d’un retrait de permis, il prend le volant et roule en direction de la victime. Celui-ci évite de se faire écraser mais se retrouve sur le capot d e la puissante voiture de m a rque a llemande de l’accusé.

Le conducteur alterne a lors a ccélérations et coups de frein sur près de 300 mètres. La future victime finit par tomber dans un virage . Le haut de son corps heurte un trottoir et percute un bac à fleurs de plein fouet.

Une question de qualification

Le Ministère public (MP) a requis six ans de prison ferme, déduit d’une période de deux ans et neuf mois passés en préventive mais assorti de dix ans d’expulsion de territoire pour cet Anglo-Portugais. Pour le MP , l’accusé est coupable de meurtre par dol, estimant qu’il devait avoir conscience des risques encourus .

Pour l’avocat de la famille, le Conseiller national genevois Christian Lüscher , le doute n’est pas permis. «On ne peut pas décemment plaider que, lorsqu’on roule à 100 km/h avec quelqu’un sur son capot et qu’on l’éjecte dans une rue entourée de trottoirs et de bacs à fleurs, cette personne va s’en sortir en se relevant et demander pardon», a-t-il confié à nos confrères de Rhône FM. A contrario, l a d éfenseure d e l’accusé a plaidé pour un homicide par négligence, afin que son client ne doi ve pas retourner derrière les barreaux. Le verdict sera transmis aux familles, dans quelques jours.