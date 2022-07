Livre sur Meghan Markle: surprises promises

Grande-Bretagne : L’auteur d’un livre sur Meghan Markle promet des surprises

Tom Bower, qui a écrit «Meghan, Harry and the War Between the Windsors», assure avoir découvert des choses extraordinaires sur la duchesse de Sussex.

Meghan Markle n’a pas donné son accord pour cette biographie. AFP

C’est un livre qui risque de faire beaucoup de bruit, en Grande-Bretagne et dans le monde. «Meghan, Harry and the War Between the Windsors» («Meghan, Harry et la guerre entre les Windsor», en français), sort aujourd’hui, 21 juillet 2022, dans le pays d’origine du prince Harry (qui s’est récemment exprimé à l’ONU). La presse britannique en a déjà évoqué certains passages, tandis que son auteur a fait monter la sauce pour attirer les futurs lecteurs.

Pour Tom Bower, ancien journaliste et auquel on doit des biographies consacrées notamment au prince Charles, à Simon Cowell ou encore au premier ministre démissionnaire Boris Johnson, le bouquin réserve de grandes surprises à celles et ceux qui le liront. «J’ai trouvé des choses extraordinaires sur elle (ndlr: Meghan Markle). Je pense que la perception que le public a d’elle sera confirmée ou alors les gens seront indignés, mais dans tous les cas, ils seront surpris», a-t-il dit.

Bower assure avoir réussi à faire parler des personnes que Meghan a «piétinées» dans sa course à la célébrité, mais que cela n’avait pas été facile: «Ça a été un travail pénible, parce que ces gens n’étaient pas disposés à se confier et que Meghan et ses avocats avaient fait en sorte qu’ils se taisent.» D’après Sarah Robertson, journaliste spécialiste de la famille royale, Meghan et Harry redoutent la parution du livre qui, selon elle, «révèle une incroyable histoire d’amour, de trahison, de secrets et de vengeance».

Le livre est disponible en Grande-Bretagne, depuis le 21 juillet 2022. DR