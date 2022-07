Canada : L’auteur d’une attaque au camion-bélier à Toronto fait appel

Dix personnes avaient été tuées et 16 blessées lors de cette attaque, avant que le bilan ne s’alourdisse à 11 morts fin octobre 2021 avec le décès d’une femme blessée qui avait passé plus de trois ans à l’hôpital. (Image d’illustration)

Alek M., 25 ans à l’époque, a été déclaré coupable par un juge canadien il y a un peu plus d’un an, en mars 2021, de 10 chefs d’accusation de meurtre avec préméditation et 16 tentatives de meurtre. Il a ensuite été condamné en juin dernier à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il s’agit de la pire attaque jamais survenue à Toronto.