Conflit israélo-palestinien : L’auteur d’une attaque au couteau à Jérusalem tué par la police

Un Palestinien de 19 ans a attaqué au couteau des policiers israéliens dans la Vieille ville de Jérusalem dimanche avant d’être tué par les forces de l’ordre.

Théâtre de nombreuses attaques

À partir d’octobre 2015 et pendant des mois, Jérusalem, la Cisjordanie occupée et Israël avaient été le théâtre d’attaques au couteau anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes palestiniens isolés. Si ce type d’attaques a depuis diminué, les violences et les affrontements ont progressé l’année dernière en Cisjordanie, selon des données récentes de l’armée israélienne et de l’ONU.