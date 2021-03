Canada : L’auteur d’une attaque meurtrière au camion-bélier déclaré coupable

L’attaque au camion-bélier avait fait 10 morts en avril 2018 au centre de Toronto. Son auteur encourt désormais la prison à vie, avec une peine de sûreté d’au moins 25 ans.

L’auteur d’une attaque au camion-bélier qui avait fait 10 morts et 16 blessés en avril 2018 au centre de Toronto, a été déclaré coupable de ses actes mercredi par une juge. Dans un verdict lu en direct sur YouTube, la magistrate Anne Molloy a rejeté les arguments de l’avocat d’Alek Minassian, 28 ans, qui avait plaidé l’irresponsabilité pénale de son client, atteint d’autisme et déficient mental.

Alek Minassian, reconnu coupable de 10 meurtres et 16 tentatives, encourt désormais la prison à vie, avec une peine de sûreté d’au moins 25 ans qui sera déterminée lors d’une audience ultérieure mi-mars. Minassian, qui souffre du trouble du spectre de l’autisme (TSA) depuis son enfance, a reconnu les faits et l’enjeu du verdict était de déterminer s’il avait conscience de ses actes au moment où ils ont eu lieu.

Autisme invoqué

C’est la première fois au Canada que l’autisme était invoqué pour tenter d’obtenir un verdict de non-responsabilité criminelle, selon plusieurs juristes. Lors du procès, le procureur Joseph Callaghan avait estimé que le TSA n’avait pas empêché l’accusé de faire des choix délibérés et d’avoir eu conscience que ses actes étaient illégaux et moralement répréhensibles.

Quête de notoriété

Alek Minassian a reconnu avoir loué une camionnette le 23 avril 2018 et avoir tué huit femmes et deux hommes, âgés de 22 à 94 ans, et blessé 16 autres personnes dans sa course meurtrière.