St-Luc Chandolin (VS) : L’auteur d’une avalanche recherché sur les réseaux sociaux

La station de ski valaisanne de St-Luc Chandolin a lancé un appel à témoins sur Facebook pour retrouver un snowboarder qui aurait déclenché une avalanche dimanche. Le fautif a été retrouvé, indique la station.

La démarche est inédite, souligne la radio qui a interrogé le directeur des remontées mécaniques, Armon Cantieni. Celui-ci a précisé qu’un skieur avait assisté au départ de l’avalanche déclenchée par le snowboarder dans un secteur hors-piste et avait prévenu la police via le 144. Des patrouilleurs ainsi qu’un hélicoptère ont été envoyés à la recherche d’éventuelles victimes. Peu de temps après le déclenchement de la coulée, le snowboardeur mis en cause a prévenu un employé de la station. L’accident n’a pas fait de victimes, mais a engendré des coûts, explique Armon Cantieni.