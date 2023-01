Etats-Unis: L’auteur d’une tuerie au nom de l’EI à New York en 2017 déclaré coupable

États-Unis : L’auteur d’une tuerie au nom de l’EI à New York en 2017 déclaré coupable

Sayfullo Saipov, un Ouzbek radicalisé qui avait tué huit cyclistes et piétons à bord d’un gros véhicule à New York en 2017, au nom du groupe État islamique, risque la peine de mort.

Le jour de Halloween en 2017, Sayfullo Saipov avait lancé son pick-up sur une promenade le long de l’Hudson, dans le sud de Manhattan, fauchant de nombreuses victimes et faisant huit morts, dont cinq Argentins et une Belge. Il s’agissait du bilan le plus meurtrier pour un attentat à New York après ceux du 11 septembre 2001.