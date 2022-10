Etats-Unis: L’auteur d’une tuerie dans un lycée échappe à la peine de mort

États-Unis : L’auteur d’une tuerie dans un lycée échappe à la peine de mort

Proches déçus

Circonstances atténuantes

Le 14 février 2018, Nikolas Cruz, alors âgé de 17 ans, avait semé l’effroi à Parkland, une petite ville au nord de Miami, en ouvrant le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu un an plus tôt. En octobre 2021, il a plaidé coupable des 17 meurtres commis en ce jour de la Saint-Valentin, ceux de 14 élèves et trois adultes, et de 17 tentatives de meurtre, une par blessé. Son procès visait donc uniquement à déterminer la sentence appropriée.