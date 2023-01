Royaume-Uni: l’auteur d’une violente chronique contre Meghan s’excuse

Royaume-Uni : L’auteur d’une violente chronique contre Meghan fait amende honorable

Jeremy Clarkson, ex-présentateur de l’émission «Top Gear», nourrit une véritable aversion pour la duchesse de Sussex et ne s’en cache pas.

Le présentateur britannique Jeremy Clarkson a annoncé lundi qu’il avait présenté à Meghan Markle et son époux le prince Harry ses excuses pour une chronique dans laquelle il s’en prenait violemment à la duchesse de Sussex.

Plus de 20’000 plaintes auprès du régulateur de la presse

Il écrivait rêver qu’on la fasse «défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule crierait «Honte!» et lui jetterait des excréments». L’article avait suscité une cascade de condamnations publiques et un nombre record de plaintes (plus de 20’000) auprès du régulateur britannique de la presse.