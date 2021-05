France : L’auteur présumé d’un féminicide à coups de marteau écroué

Un individu de 39 ans a été mis en examen mercredi. La mère de famille à laquelle il était lié affectivement laisse 2 enfants, dont un a assisté à la scène.

Un homme de 39 ans a été mis en examen et écroué, mercredi, pour «meurtre sur concubine», soupçonné d’avoir tué de plusieurs coups de marteau lundi à Arpajon (Essonne) une mère de famille avec laquelle il a dit entretenir une relation, a indiqué jeudi le parquet d’Evry.

Présente dans l’appartement au moment des faits, cette amie aurait été blessée quand elle cherchait à s’interposer entre le suspect et la victime âgée de 30 ans.

Des enfants de 2 et 11 ans

Selon les premiers éléments de l’enquête recueillis lundi auprès d’une source policière, les deux femmes seraient venues «passer le week-end» chez le suspect qui vivait seul depuis deux mois dans un appartement à Arpajon, commune de plus de 10’000 habitants, située à une trentaine de km au sud de Paris.

Puis, les enquêteurs ont établi un lien affectif entre le suspect et la victime, tous deux Erythréens. L’homme a indiqué entretenir une relation depuis quelques mois avec la mère de famille. Le différend aurait éclaté car la victime envisageait la venue en France du père de sa deuxième enfant, a expliqué le parquet d’Evry.

Lundi, les enfants de la victime, une fillette de 2 ans et demi et un garçon de 11 ans, ont été réveillés par les cris et le garçon «a assisté à la scène», avait indiqué une source policière à l’AFP.